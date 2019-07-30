Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
102686
ALTIN
255.580
DOLAR
5.5506
STERLIN
6.7612
EURO
6.1902
Bayram tatili uzatılacak mı? Hükümetten açıklama geldi!
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu!
Kamuda en çok iş bulan meslekler belli oldu!
Türkiye'den bir dünya rekoru! Elektriğe yüzde 307 zam!
Google'dan uyarı: Bu uygulamaları telefondan silin !

​Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine 266 Personel Yerleştirilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 Yılı İhtisas Kursu Tercih İşlemleri hakkında açıklama yaptı. Yazıda, “Hizmet içi eğitim ihtisas kursu kursiyer seçim sınavında başarılı olan 266 erkek adayın Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine yerleştirme işlemleri aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır” denildi.

​Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine 266 Personel Yerleştirilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 Yılı İhtisas Kursu Tercih İşlemleri hakkında açıklama yaptı. Yazıda, “Hizmet içi eğitim ihtisas kursu kursiyer seçim sınavında başarılı olan 266 erkek adayın Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine yerleştirme işlemleri aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır” denildi.

30 Temmuz 2019 Salı 20:25
​Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine 266 Personel Yerleştirilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 Yılı İhtisas Kursu Tercih İşlemleri hakkında açıklama yaptı. Yazıda, “Hizmet içi eğitim ihtisas kursu kursiyer seçim sınavında başarılı olan 266 erkek adayın Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine yerleştirme işlemleri aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır” denildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi,
S.N. MERKEZ ADI KONTENJAN
(ERKEK PERSONEL)

1 İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi 16
2 Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi 18
3 Erzurum Ö. N. Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi 36
4 Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi 19
5 Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi 36
6 Rize Müftü. Y. K. Dini Yüksek İhtisas Merkezi 34
7 İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi 32
8 Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi 40
9 Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi 19
10 Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi 16
TOPLAM 266

1. Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin erkek kursiyer kontenjanları yukarıdaki şekildedir.
2. Adaylar 10 tercih yapmak zorundadır. Süresi içerisinde tercih yapmayan veya noksan tercih yapan adaylar boş kalan kontenjanlara re’sen yerleştirilecektir.
3. Önceki yıllarda ihtisas kursundan herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve 2019 yılında kursa alınmaya hak kazanan personel daha önce ihtisas eğitimi gördüğü Dini Yüksek ihtisas Merkezini tercih edemeyecektir.
4. Adayların merkezlere yerleştirme işlemleri tercihleri dikkate alınarak sözlü sınav puanına göre yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla yazılı puanı yüksek olana ve hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Hizmet süresi hesaplanırken İKYS veri tabanında yer alan süre esas alınacaktır.
5. Adaylar tercihlerini DİBBYS (İKYS) programı üzerinden 29 Temmuz-02 Ağustos 2019 tarihleri arasında saat 17:30′ a kadar yapabileceklerdir.
6. Dini yükseköğrenim son sınıf öğrencisi olarak sınava katılan ve kursa girmeye hak kazanan adayların dört yıllık dini yükseköğrenim diploma değerlendirme işlemlerini İKYS üzerinden hizmet cetvellerine ivedilikle işletmeleri gerekmektedir. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olamayan adaylar ihtisas kursuna alınmayacaktır.
İlgililere duyurulur. TEL: 0312 295 8144-295 8073

BSHA

Anahtar Kelimeler:
dini yüksek ihtisas merkezlerine personel yerleştirilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyanet İşleri Başkanlığı Avukat Alımı Tercih Duyurusu Yayınlandı! İşte Detaylar!
Diyanet İşleri Başkanlığı Avukat Alımı Tercih Duyurusu Yayınlandı! İşte Detaylar!
Diyanet 9 Bin 500 Memur Alım Sonuçları Açıklandı!
Diyanet 9 Bin 500 Memur Alım Sonuçları Açıklandı!
Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Alımı Sınav Sonuçlarını Açıkladı! İşte Detaylar!
Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Alımı Sınav Sonuçlarını Açıkladı! İşte Detaylar!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim