​Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine 266 Personel Yerleştirilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2019 Yılı İhtisas Kursu Tercih İşlemleri hakkında açıklama yaptı. Yazıda, “Hizmet içi eğitim ihtisas kursu kursiyer seçim sınavında başarılı olan 266 erkek adayın Dini Yüksek İhtisas Merkezlerine yerleştirme işlemleri aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır” denildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi,

S.N. MERKEZ ADI KONTENJAN

(ERKEK PERSONEL)

1 İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi 16

2 Konya Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi 18

3 Erzurum Ö. N. Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi 36

4 Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi 19

5 Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi 36

6 Rize Müftü. Y. K. Dini Yüksek İhtisas Merkezi 34

7 İzmir Dini Yüksek İhtisas Merkezi 32

8 Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezi 40

9 Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Merkezi 19

10 Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi 16

TOPLAM 266

1. Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin erkek kursiyer kontenjanları yukarıdaki şekildedir.

2. Adaylar 10 tercih yapmak zorundadır. Süresi içerisinde tercih yapmayan veya noksan tercih yapan adaylar boş kalan kontenjanlara re’sen yerleştirilecektir.

3. Önceki yıllarda ihtisas kursundan herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve 2019 yılında kursa alınmaya hak kazanan personel daha önce ihtisas eğitimi gördüğü Dini Yüksek ihtisas Merkezini tercih edemeyecektir.

4. Adayların merkezlere yerleştirme işlemleri tercihleri dikkate alınarak sözlü sınav puanına göre yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla yazılı puanı yüksek olana ve hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir. Hizmet süresi hesaplanırken İKYS veri tabanında yer alan süre esas alınacaktır.

5. Adaylar tercihlerini DİBBYS (İKYS) programı üzerinden 29 Temmuz-02 Ağustos 2019 tarihleri arasında saat 17:30′ a kadar yapabileceklerdir.

6. Dini yükseköğrenim son sınıf öğrencisi olarak sınava katılan ve kursa girmeye hak kazanan adayların dört yıllık dini yükseköğrenim diploma değerlendirme işlemlerini İKYS üzerinden hizmet cetvellerine ivedilikle işletmeleri gerekmektedir. Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olamayan adaylar ihtisas kursuna alınmayacaktır.

İlgililere duyurulur. TEL: 0312 295 8144-295 8073