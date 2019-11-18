DHBT ne zaman 2020 diyanet DHBT başvuruları

DHBT sınavı ne zaman? DHBT ne zaman başvuru, Diyanet DHBT 2020 başvuruları ne zaman? ÖSYM 2020 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte Diyanet bünyesinde görev yapmak isteyenlerin gireceği 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı tarihi ve DHBT sınav başvuruların ne zaman alınacağı da belli olmuş oldu. Peki DHBT başvuruları ne zaman başlayacak? İşte diyanet DHBT başvuru tarihleri.