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Ankara Müftülüğü En Az İmam Hatip Lisesi Mezunu Kuran-ı Kerim Öğreticisi Alacak

Ankara İl Müftülüğüne bağlı ilçe müftülüklerinde istihdam edilmek üzere 287 geçici kuran-ı kerim öğreticisi alımı yapacağını duyurdu.

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Ankara Müftülüğü En Az İmam Hatip Lisesi Mezunu Kuran-ı Kerim Öğreticisi Alacak

Ankara İl Müftülüğüne bağlı ilçe müftülüklerinde istihdam edilmek üzere 287 geçici kuran-ı kerim öğreticisi alımı yapacağını duyurdu.

16 Eylül 2018 Pazar 12:55
Ankara Müftülüğü En Az İmam Hatip Lisesi Mezunu Kuran-ı Kerim Öğreticisi Alacak

Ankara İl Müftülüğüne bağlı ilçe müftülüklerinde istihdam edilmek üzere 287 geçici kuran-ı kerim öğreticisi alımı yapacağını duyurdu.

Kuran-ı Kerim Öğreticiliği için başvuru şartları şöyle;

  • DMK memur olma genel koşullarını taşımak,
  • İmam-hatip lisesi, önlisans veya lisans dini öğrenim mezunu olmak,
  • Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak,
  • 2016 yılı KPSS DHBT puan türünden en az 60 puan almış olmak,
  • 4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için çocuk gelişimi ve öğretimi diploması ya da sertifika sahibi olmak

Yukarıdaki şartları saylayan adaylar aşağdaki başvuru şekline göre başvuruda bulunabilirler;

Koşulları sağlayan adaylar 10 Eylül 2018 ile 24 Eylül 2018 tarihleri arasında 17:00 mesai saati bitimine kadar görev almak istedikleri ilçe müftülüklerine başvuru yapabilirler.

Her aday sadece bir müftülüğe başvuruda bulunabilir. Eğer KPSS DHBT puanı 60 ve üzeri olan aday sayısı yeterli gelmezse, puanı daha düşük olan adaylar değerlendirmeye alınacak. Başvurular şahsen yapılacaktır. E-mail veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. 

Başvuru sırasında istenen belgeler ise şöyle;

  • Başvuru formu,
  • Adli sicil kaydı,
  • Askerlik durum belgesi,
  • Görev yapmaya engel durumu olmadığını gösterir belge,
  • KPSS sonuç belgesi 

Sınav Usulü şöyle yapılacak;

Sınava katılmaya hak kazanan adaylar 26 Eylül 2018 tarihinde müftülüklerde sınava tabi tutulacak. Sınav sözlü olarak yapılacak. Adaylara Kur’ an-ı Kerim ile İtikat,  ibadet,  Siyer, Ahlak  ve  Hitabet alanlarından sorular sorulacak.

Her ilçe bazında sıralama yapılacak ve sonuçlar mülakatın bitiminden en geç 4 gün içinde ilan edilecektir.

Ankara Müftülüğü'nün yayınladığı ilana ulaşmak aşağıdaki baplantıya tıklayınız.

ANKARA MÜFTÜLÜĞÜ İLANI

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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