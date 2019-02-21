2019-DİB-MBSTS Başvuruları Başladı!

DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için başvurular ÖSYM üzerinden alınmaya başlandı.
2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS), 13 Nisan 2019 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 19-28 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacaktır.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-DİB-MBSTS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza buradaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.
Adayların sınav günü saat 14.30’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR
2019 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS), 13 Nisan 2019 tarihinde aşağıda belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır.
- 010 ADANA/MERKEZ
- 030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ
- 062 ANKARA/ÇANKAYA
- 070 ANTALYA/MERKEZ
- 100 BALIKESİR/MERKEZ
- 160 BURSA/MERKEZ
- 190 ÇORUM/MERKEZ
- 200 DENİZLİ/MERKEZ
- 210 DİYARBAKIR/MERKEZ
- 230 ELAZIĞ/MERKEZ
- 250 ERZURUM/MERKEZ
- 260 ESKİŞEHİR/MERKEZ
- 270 GAZİANTEP/MERKEZ
- 330 MERSİN/MERKEZ
- 341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
- 343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)
- 352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
- 370 KASTAMONU/MERKEZ
- 380 KAYSERİ/MERKEZ
- 410 KOCAELİ/MERKEZ
- 420 KONYA/MERKEZ
- 450 MANİSA/MERKEZ
- 460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ
- 470 MARDİN/MERKEZ
- 510 NİĞDE/MERKEZ
- 520 ORDU/MERKEZ
- 530 RİZE/MERKEZ
- 540 SAKARYA/ADAPAZARI
- 550 SAMSUN/MERKEZ
- 580 SİVAS/MERKEZ
- 610 TRABZON/MERKEZ
- 630 ŞANLIURFA/MERKEZ
- 650 VAN/MERKEZ
- 670 ZONGULDAK/MERKEZ
Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın ilanı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Sınava başvurular, 19-28 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Geç başvuru günü, 12 Mart 2019 tarihidir. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla v
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