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2018 Diyanet Mülakat Yerleri Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından 2018 Yılı Murakıplık, Şube Müdürü,Din Hizmetleri Uzmanı ve Şef Sınavı (Sözlü) Yer ve Tarih Duyurusu yayımlandı.

2018 Diyanet Mülakat Yerleri Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından 2018 Yılı Murakıplık, Şube Müdürü,Din Hizmetleri Uzmanı ve Şef Sınavı (Sözlü) Yer ve Tarih Duyurusu yayımlandı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 23:11
2018 Diyanet Mülakat Yerleri Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından 2018 Yılı Murakıplık, Şube Müdürü,Din Hizmetleri Uzmanı ve Şef Sınavı (Sözlü) Yer ve Tarih Duyurusu yayımlandı.

Yayımlanan duyuru şöyle;

MURAKIPLIK MÜLAKAT YERLERİ

29.09.2018 tarihinde yapılan 2018 Yılı Murakıplık Sınavı’nın yazılı aşamasına katılan, sınavda 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınav giriş belgelerini, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları https://dibbys.diyanet.gov.tr adresinden alabileceklerdir.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ve sınav giriş belgesi ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 09:00’ da hazır bulunacaklardır.

ŞUBE MÜDÜRLERİ, DİN HİZMETLERİ UZMANI VE ŞEF MÜLAKAT YERLERİ

2018 Yılı Görevde Yükselme Sınavının (Şube Müdürü, Din Hizmetleri Uzmanı, Şef) yazılı aşamasında başarılı olarak ilan edilen kadro sayısının üç (3) katına girerek sınavın sözlü aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar “Sınav Giriş Belgesi”ni, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr) adresinden alabileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılmıştır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, pasaport) biri ve sınav giriş belgesi ile birlikte saat 09:00’da sınav giriş belgesinde belirtilen tarih ve sınav merkezinde hazır bulunacaklardır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 23:19
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2018 diyanet mülakat yerleri açıklandı
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