2018 DİB MBSTS Sonuçları 3 Mayıs'ta Açıklanacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 7 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Söz konusu sınava ait sonuçlar ÖSYM takviminde paylaşılan bilgilere göre 3 Mayıs 2018 tarihinde açıklanacak.

Geçtiğimiz gün ÖSYM'den yapılan duyuruda 7 Nisan'da uygulanacak sınava ait sınav giriş belgelerinin açıklandığı belirtilmiş, sınav günü adayların sınav saatini dikkate alarak hareket etmeleri, 14:30'dan sonra sınav salonlarına girişin olmayacağı belirtilmişti. ÖSYM duyurusunda "7 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2018-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14:00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. DİKKAT! 2018-DİB-MBSTS için adaylar saat 14:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

KPSSCAFE - ANKARA