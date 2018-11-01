KPSS 2018 DHBT Geç Başvuruları Başladı!

Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için 24 saatlik geç başvuru süresi başladı.

9 Aralık 2018 saat 10:15'te yapılacak olan DHBT sınavına başvuru yapamayan adaylar için, ÖSYM tarafından geç başvurular alınmaya başladı.

Geç Başvuru uygulaması bir süredir ÖSYM tarafından uygulanan ve birçok aday tarafından memnuniyetle karşılanan bir uygulama. DHBT geç başvuruları 1 Kasım 2018 gece saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Tam gece yarısında geç başvurular sona erecek.

Geç Başvuru ücreti için adayların 90 TL ücret yatrması gerekiyor.

DHBT HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Sınav merkezleri listesi aşağıda sıralanmıştır. DHBT'ye katılacak adaylar sınav yeri alanını işaretlemesi gerekiyor. Adaylar, bu alana kendi ikametinin bulunduğu ili işaretleyecekler. İkamet ettiği ilde sınav yeri olmayan adaylar ise bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabilecekler. Sınav Merkezi kodu aşağıdaki illerin yanıında bulunan 3 haneli kodlardır.

010 ADANA

062 ANKARA/ÇANKAYA

063 ANKARA-KEÇİÖREN

067 ANKARA-YENİMAHALLE

070 ANTALYA

160 BURSA

210 DİYARBAKIR

250 ERZURUM

260 ESKİŞEHİR

270 GAZİANTEP

341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)

343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)

345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)

352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

380 KAYSERİ

420 KONYA

440 MALATYA

550 SAMSUN

580 SİVAS

610 TRABZON

650 VAN