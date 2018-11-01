KPSS 2018 DHBT Geç Başvuruları Başladı!

Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı için 24 saatlik geç başvuru süresi başladı.
9 Aralık 2018 saat 10:15'te yapılacak olan DHBT sınavına başvuru yapamayan adaylar için, ÖSYM tarafından geç başvurular alınmaya başladı.
Geç Başvuru uygulaması bir süredir ÖSYM tarafından uygulanan ve birçok aday tarafından memnuniyetle karşılanan bir uygulama. DHBT geç başvuruları 1 Kasım 2018 gece saat 23:59'a kadar yapılabilecek. Tam gece yarısında geç başvurular sona erecek.
Geç Başvuru ücreti için adayların 90 TL ücret yatrması gerekiyor.
DHBT HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?
Sınav merkezleri listesi aşağıda sıralanmıştır. DHBT'ye katılacak adaylar sınav yeri alanını işaretlemesi gerekiyor. Adaylar, bu alana kendi ikametinin bulunduğu ili işaretleyecekler. İkamet ettiği ilde sınav yeri olmayan adaylar ise bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabilecekler. Sınav Merkezi kodu aşağıdaki illerin yanıında bulunan 3 haneli kodlardır.
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
063 ANKARA-KEÇİÖREN
067 ANKARA-YENİMAHALLE
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)
345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)
352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN
Önlisans için kayıt yaptim, 60 TL değil 90 TL ödedim.