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DHBT Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Başvuruları Alınacak

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DHBT Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Başvuruları Alınacak

09 Ekim 2018 Salı 15:14
DHBT Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Başvuruları Alınacak

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle;

Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT),  9 Aralık 2018 tarihinde uygulanacaktır.Sınava başvurular, 9-17 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadırlar.

Sınava başvuracak adayların Ek’te yer alan kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2018-KPSS Lisans Başvuru Kılavuzu
2018-KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu
2018-KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezi Listesi
Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri

2018 DHBT Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? DHBT Başvurusu Nasıl Yapılır? başlıklı haberimizi de okuyabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.10.2018 15:23
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dhbt başvuru kılavuzu yayımlandı
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