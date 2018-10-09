DHBT Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Başvuruları Alınacak
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle;
Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT), 9 Aralık 2018 tarihinde uygulanacaktır.Sınava başvurular, 9-17 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadırlar.
Sınava başvuracak adayların Ek’te yer alan kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2018-KPSS Lisans Başvuru Kılavuzu
2018-KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu
2018-KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezi Listesi
Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
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