DHBT Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!

2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Başvuruları Alınacak

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle;

Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT), 9 Aralık 2018 tarihinde uygulanacaktır.Sınava başvurular, 9-17 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacaktır. Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadırlar.

Sınava başvuracak adayların Ek’te yer alan kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2018-KPSS Lisans Başvuru Kılavuzu

2018-KPSS Ortaöğretim Başvuru Kılavuzu

2018-KPSS Ön Lisans Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezi Listesi

Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri

2018 DHBT Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? DHBT Başvurusu Nasıl Yapılır? başlıklı haberimizi de okuyabilirsiniz.

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