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2018 DHBT Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? DHBT Başvurusu Nasıl Yapılır?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22 şehirde belirlenen sınav yerlerinde gerçekleştirilecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi ÖSYM takviminde belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yaparken DHBT sınav sonuçlarına göre kamu personeli alımı yapıyor. Peki KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılması gerekiyor? İşte detaylar...

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2018 DHBT Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? DHBT Başvurusu Nasıl Yapılır?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22 şehirde belirlenen sınav yerlerinde gerçekleştirilecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi ÖSYM takviminde belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yaparken DHBT sınav sonuçlarına göre kamu personeli alımı yapıyor. Peki KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılması gerekiyor? İşte detaylar...

08 Ekim 2018 Pazartesi 22:55
2018 DHBT Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? DHBT Başvurusu Nasıl Yapılır?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 22 şehirde belirlenen sınav yerlerinde gerçekleştirilecek. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru tarihi ÖSYM takviminde belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yaparken DHBT sınav sonuçlarına göre kamu personeli alımı yapıyor. Peki KPSS DHBT başvuruları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılması gerekiyor? İşte detaylar...

Kamu Personel Seçme Sınavı 2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Başvuruları Ne Zaman?

DHBT başvuruları ÖSYM sınav takviminde açıklandı. Başvuru tarihleri 9 Ekim 2018 tarihinde başlıyacak 17 Ekim 2018 tarihinde sona erecek. 

Din Bilgisi Alan Testi (DHBT) sınavına katılmak isteyen adaylar başvurularını 9-17 Ekim tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sayfası üzerinden yapacak. Başvuru yapmayı kaçıranlar için ÖSYM'nin geç başvuru uygulaması devreye girecek ve adaylar 9 Aralık 2018 tarihinde geç başvuru yapabilecek. Sınav başvurusu yapabilmek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara 60 TL sınav başvuru ücreti yatırılması gerekiyor.

DHBT HANGİ ŞEHİRLERDE DÜZENLENECEK?

Sınav merkezleri listesi aşağıda sıralanmıştır. DHBT'ye katılacak adaylar sınav yeri alanını işaretlemesi gerekiyor. Adaylar, bu alana kendi ikametinin bulunduğu ili işaretleyecekler. İkamet ettiği ilde sınav yeri olmayan adaylar ise bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazabilecekler. Sınav Merkezi kodu aşağıdaki illerin yanıında bulunan 3 haneli kodlardır.

010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
063 ANKARA-KEÇİÖREN
067 ANKARA-YENİMAHALLE
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
344 İSTANBUL-4 (BEYAZIT/BAKIRKÖY/BAHÇELİEVLER/ZEYTİNBURNU/FATİH)
345 İSTANBUL-5 (AVCILAR/ESENYURT/BEYLİKDÜZÜ/KÜÇÜKÇEKMECE)
352 İZMİR/KUZEY (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.10.2018 23:20
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