Yüzbinlerce Öğrenciyi İlgilendiriyor!.. Puan Muamması Ne Olacak?..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirdiği (DGS) Dikey Geçiş Sınavı'nın ardından büyük tartışmalar başladı. Yaklaşık olarak 338.000 öğrencinin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı'nda, Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) aldığı kararla yeni bir sınav kuralı başlatıldı. Alınan kararla getirilen yeni kurala göre 60'ar sorudan oluşan sözel ve sayısal testlerin her birinden 0.5 ham puan çıkaramayan adayların Dikey Geçiş Sınav puanı hesaplamaya dahil edilmeyecek.

Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse sözelden 60 sorunun hepsini doğru yapsanız da sayısaldan hiç netiniz yoksa sınavınız boşa gidiyor. Aynı şey tam tersi için de geçerli sayısaldan tüm soruları doğru yapsanız da sözelden hiç netiniz yoksa sınavınız boşa gidiyor.

0.5 ham puan uygulaması ilk kez 2018 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında uygulanmıştı. Fakat sınavdan sıfır çeken adayların sayısı çok fazla olunca Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) geri adım atıp; "Her iki testten birinden 0.5 puan almak YKS puanının hesaplanması için yeterli" düzeltmesini getirmişti.

SÖZELCİLER DE SAYISALCILARDA KALDIRILSIN DİYOR!

Kısa bir süre önce yapılan sınavda başarısız bir deneyim geçiren uygulamanın devam etmesi konusunda ısrarcı olan Yüksek Öğretim Kurumu, Dikey Geçiş Sınavı'nda da bu kuralı işletince adaylardan çok fazla tepki geldi. Sınava katılan adayların büyük çoğunluk kısmı "kural kaldırılsın" derken, azımsanamayacak kadar çok olan bir kesim de "kural kaldırılmasın" diyordu.

"Kaldırılsın" diyenlerin çoğunluğu sözel adaylarından oluşuyor. Bu adayların ortak tepkisi sayısal testine çalışacak kadar önceden haber verilmediği ve YKS'de uygulanmayan kuralın burada da uygulanmaması gerektiğiydi.

Diğer yandan bu sınavda YKS'den farklı olarak kuraldan haberi olmadığını söyleyenlerin sayısı da oldukça çok fazla.

Kurala uyup kendi alanlarımızdaki sorulara ayırmamız gereken zamanı boşa harcamış olduk itirazı "0.5 ham puan kural kaldırılmasın" diyenlerden geliyor.

Her iki taraf da change.org'da imza kampanyası başlattı ve binlerce imza toplandı.

Bu gelişmeler üzerine YÖK'te bir komisyon kurulduğu ve ve 0.5 ham puan kuralının etkilerini incelediği öğrenildi. Ancak herhangi bir açıklama yapılmadı. YÖK'ün daha önceki olaylarda olduğu gibi sesini en çok çıkaran tarafa göre kararını açıklayacağı tahmin ediliyor.

DGS MAĞDURLARI MECLİS'E DE TAŞINMIŞTI.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’de mağdur olan 40 bini aşkın mağdur öğrencinin sesi oldu. Akın, “Hayata atılmak için eğitim alan bu öğrencilerimizin seslerine kulak verilmeli ve derhal gereği yapılarak mağduriyetleri giderilmelidir” dedi.