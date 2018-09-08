YÖK'ten DGS 2018 Kayıt Duyurusu!..

Yükseköğretim Kurulu tarafından resmi internet sitesi üzerinden DGS 2018 şartlı kayıt duyurusu başlığıyla açıklama yayımlandı.

YÖK'ten yapılan duyuru şöyle;

2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2018 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 05/09/2018 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

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