YÖK Lisans Tamamlama DGS Kayıt İşlemlerini Uzattı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama ile 2018 DGS Kayıt İşlemleri ile ilgili duyuru yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruda ''Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.10.2018 tarihli toplantısında; 2018 Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama kapsamında Başkanlığımızca üniversitelerimize yerleştirilen adaylar ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı sonucu ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 26 Ekim 2018 tarihine kadar kaydının yapılmasına karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA