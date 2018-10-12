Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

YÖK Lisans Tamamlama DGS Kayıt İşlemlerini Uzattı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama ile 2018 DGS Kayıt İşlemleri ile ilgili duyuru yayımlandı.

banner396

YÖK Lisans Tamamlama DGS Kayıt İşlemlerini Uzattı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama ile 2018 DGS Kayıt İşlemleri ile ilgili duyuru yayımlandı.

12 Ekim 2018 Cuma 12:00
YÖK Lisans Tamamlama DGS Kayıt İşlemlerini Uzattı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama ile 2018 DGS Kayıt İşlemleri ile ilgili duyuru yayımlandı.

Yükseköğretim Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruda ''Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10.10.2018 tarihli toplantısında; 2018 Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama kapsamında Başkanlığımızca üniversitelerimize yerleştirilen adaylar ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı sonucu ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 26 Ekim 2018 tarihine kadar kaydının yapılmasına karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
yök lisans tamamlama dgs kayıt işlemlerini uzattı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018-DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı!
2018-DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı!
DGS tercih sonuçları açıklandı!
DGS tercih sonuçları açıklandı!
YÖK'ten DGS 2018 Kayıt Duyurusu!..
YÖK'ten DGS 2018 Kayıt Duyurusu!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim