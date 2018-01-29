Son Dakika: DGS'de Büyük Değişiklik (2018 DGS Ne Zaman?)

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer'den bir son dakika açıklaması geldi. Özer yaptığı açıklamada Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) bu yıl 81 ilde yapılacağını söyledi.

Bir basın toplantısı düzenleyen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, DGS'nin ön lisans mezunları için oldukça kritik bir sınav olduğunun altını çizdi. Özer, sınavın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmelerine imkan verdiğini hatırlattı ve DGS'de bir değişikliğe gidildiğini söyledi.

Amaçlarının yükseköğretimle ilgili yapılan sınavların erişimini Türkiye'nin her noktasına yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istiyoruz. Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Bu bağlamda daha önce de ALES'i 2018'de 81 ilde uygulama kararı almıştık. Ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS'ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 355 bin 645 aday DGS'ye başvurmuştu. Ancak aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabilmekteydi. Bu yıl 17 sınav merkezi kısıtlamasını kaldırıyoruz. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için DGS'yi 2018'de 81 ilde yapacağız."

2018 DGS Ne Zaman?

Dikey Geçiş Sınavı bu yıl 08.07.2018 tarihinde yapılacak. Bunun için başvurular 16-24 Mayıs 2018'de alınacak. DGS haberleri için Kpsscafe'yi takipte kalın.

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