Son Dakika: 2018 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı-Başvurular Başladı

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada DGS başvuru kılavuzunun yayımlandığı belirtildi.
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;
2018-DGS Başvuruları Alınacak
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.
2018-DGS’ye başvuracak adayların Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
- Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar
- TABLO-1.Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
- TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
- TABLO-2.Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
- TABLO-3 Ön Lisans Diploması Alınacak OLan/Alınan Üniversite/Meslek Yüksekokulları
- TABLO-4 Ön Lisans Diploması Alınacak Olan/Alınan Program
- Aday Başvuru Formu
- Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
- Başvuru Merkezleri
- Dilekçe