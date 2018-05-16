Son Dakika: 2018 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı-Başvurular Başladı

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada DGS başvuru kılavuzunun yayımlandığı belirtildi.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

2018-DGS Başvuruları Alınacak

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

2018-DGS’ye başvuracak adayların Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.