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Son Dakika: 2018 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı-Başvurular Başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında 2018 yılı DGS başvuru kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu.

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Son Dakika: 2018 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı-Başvurular Başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından yapılan son dakika açıklamasında 2018 yılı DGS başvuru kılavuzunun yayımlandığı duyuruldu.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 08:47
Son Dakika: 2018 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı-Başvurular Başladı

ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada DGS başvuru kılavuzunun yayımlandığı belirtildi.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

2018-DGS Başvuruları Alınacak

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında alınacaktır.  Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

2018-DGS’ye başvuracak adayların Ek’te yer alan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.05.2018 08:53
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