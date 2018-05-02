ÖSYM Sınav Takviminde Değişiklik: 2018 DGS Sınav Tarihi Değişti

Son dakika haberi: ÖSYM Sınav takviminde bir değişiklik yaptı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2018 yılı sınav takviminde bir değişiklik yaptı. Yapılan değişiklik ile 2 yıllık mezunların lisans eğitime geçmek için gireceği Dikey Geçiş Sınavının tarihi değiştirildi.

2017 yılı sonunda yapılan açıklamada 2018 sınav takvimi duyurulmuştu. Yayımlanan bu takvimde 2018 DGS sınav tarihi olarak 8 Temmuz olarak açıklanmıştı. Ancak bu tarih, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna denk geliyordu.

ÖSYM Başkanlığı bu nedenle, 8 Temmuz olarak belirlenmiş olan sınav tarihini 21 Temmuz olarak değiştirmiştir.

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan DGS başvuru kılavuzunda başvuru koşulları hakkında şu ifadelere yer verildi:

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler. Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

DGS, MEMUR, PERSONEL, ASKER VE POLİS ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA