Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM, DGS 2018 Sorularını Yayımladı!..

2018-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanarak adayların kullanımına sunuldu.

banner396

ÖSYM, DGS 2018 Sorularını Yayımladı!..

2018-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme,Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanarak adayların kullanımına sunuldu.

24 Temmuz 2018 Salı 11:06
ÖSYM, DGS 2018 Sorularını Yayımladı!..

ÖSYM tarafından 24 Temmuz 2018 saat 11:30'da yapılan duyurunun detayları şöyle;

21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2018-DGS) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

2018-DGS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik,tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-Dikey Geçiş Sınavı (2018-DGS) sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlere göre aşağıda verilmiştir.

Sayısal Bölüm: 19. ve 56. sorular

Sözel Bölüm: Bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ösym dgs 2018 sorularını yayımladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖSYM'den DGS'ye Giren Adaylara Son Dakika Uyarısı
ÖSYM'den DGS'ye Giren Adaylara Son Dakika Uyarısı
DGS'de İki Joker Yakalandı (DGS'ye Başvuru Yapan Kişi Sayısı)
DGS'de İki Joker Yakalandı (DGS'ye Başvuru Yapan Kişi Sayısı)
2018 DGS Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?
2018 DGS Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim