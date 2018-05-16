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ÖSYM'den Sınav Takvimi Duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi sosyal medya hesabından2018 DGS Takvimi paylaşımı yapıldı.

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ÖSYM'den Sınav Takvimi Duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi sosyal medya hesabından2018 DGS Takvimi paylaşımı yapıldı.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:58
ÖSYM'den Sınav Takvimi Duyurusu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi sosyal medya hesabından2018 DGS Takvimi paylaşımı yapıldı. 16 Mayıs ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek DGS başvuruları için ücret ödeme için belirlenen son tarih 25 Mayıs 2018 olarak belirtildi.

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21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek ve Türkiye'de ilk kez 81 il merkezinde yapılacak DGS'nin sınav süresi 150 dakika olarak açıklanırken, sınav için belirlenen sürede başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü 5 Haziran 2018 olarak belirlendi. Adaylar 5 Haziran 2018 tarihinde geç sınav başvuru ücretini de ödemek durumundalar. 

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Son Güncelleme: 16.05.2018 16:04
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