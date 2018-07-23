Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

ÖSYM'den DGS'ye Giren Adaylara Son Dakika Uyarısı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2018 DGS'ye giren adaylara önemli uyarı yapıldı.

banner396

ÖSYM'den DGS'ye Giren Adaylara Son Dakika Uyarısı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2018 DGS'ye giren adaylara önemli uyarı yapıldı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 20:43
ÖSYM'den DGS'ye Giren Adaylara Son Dakika Uyarısı

DGS'ye giren adaylar için son dakika açıklaması geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında DGS'ye giren adayların eğitim bilgilerini güncellemesi gerektiğine yer verildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018-DGS: Adayların Eğitim Bilgilerinin Kontrol / Güncelleme / Teyit İşlemleri ve Kamu Kurumları İşlemleri  Sisteminin Açılması

2018-DGS başvurularında, yöksis’den eğitim bilgisi gelmeyen adayların bilgilerinin kontrol, güncelleme ve teyit işlemlerinin yapılabilmesi için Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi 24 Temmuz 2018 tarihinde açılacaktır.

Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecektir.

https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri https://bmis.osym.gov.tr kullanıcı bilgileri ile aynıdır. https://kkis.osym.gov.tr kullanıcı bilgilerini hatırlamayan  Meslek Yüksek Okul Müdürlükleri bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı Çağrı Merkezinden öğrenebileceklerdir.

Adaylara önemle duyurulur."

KPSSCAFE.COM. | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.07.2018 20:50
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMSon DakikaDGS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DGS'de İki Joker Yakalandı (DGS'ye Başvuru Yapan Kişi Sayısı)
DGS'de İki Joker Yakalandı (DGS'ye Başvuru Yapan Kişi Sayısı)
2018 DGS Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?
2018 DGS Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?
2018 Dikey Geçiş sınavı Sona Erdi (Sonuçlar , Puan Hesaplama , Önlisans Başarı Puanı)
2018 Dikey Geçiş sınavı Sona Erdi (Sonuçlar , Puan Hesaplama , Önlisans Başarı Puanı)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim