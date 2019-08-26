ÖSYM'den DGS tercihleri ile ilgili güncelleme duyurusu

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-DGS tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde ilgili üniversiteler tarafından değişikliğe gidildi.

Adaylar, güncellenen listelere ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenen tabloları esas almaları ve tercih süresi içinde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

DUYURU

(26 Ağustos 2019)

2019-DGS Tercih İşlemleri: Tablo-2'de Yer Alan Açık Öğretim Lisans Programlarının Güncellenmesi

2019-DGS Tablo-2'de açık öğretim lisans programlarına geçiş yapabilecek ön lisans programları, ilgili Üniversiteler tarafından güncellenmiştir.

Tablo-2, yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken Tablo-2'de yapılan güncellemeleri esas almaları gerekmektedir.



2019-DGS adaylarına duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI





2019-DGS: Tercih Bilgileri ve Tablolar

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