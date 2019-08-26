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ÖSYM'den DGS tercihleri ile ilgili güncelleme duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonucunda açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinin güncellendiği bildirildi.

ÖSYM'den DGS tercihleri ile ilgili güncelleme duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) sonucunda açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinin güncellendiği bildirildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:15
ÖSYM'den DGS tercihleri ile ilgili güncelleme duyurusu

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-DGS tercihlerinde açık öğretim lisans programlarına geçiş yapılabilecek ön lisans bölümlerinde ilgili üniversiteler tarafından değişikliğe gidildi.

Adaylar, güncellenen listelere ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyenlerin, güncellenen tabloları esas almaları ve tercih süresi içinde işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.

DUYURU
(26 Ağustos 2019)

2019-DGS Tercih İşlemleri: Tablo-2'de Yer Alan Açık Öğretim Lisans Programlarının Güncellenmesi

2019-DGS Tablo-2'de açık öğretim lisans programlarına geçiş yapabilecek ön lisans programları, ilgili Üniversiteler tarafından güncellenmiştir.

Tablo-2, yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet  adresinden yayımlanmıştır. Bu güncelleme nedeniyle tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken Tablo-2'de yapılan güncellemeleri esas almaları gerekmektedir.


2019-DGS adaylarına duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2019-DGS: Tercih Bilgileri ve Tablolar

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