ÖSYM'den 2018 DGS Hakkında Yeni Duyuru Geldi

ÖSYM'Den 2018 DGS Hakkında yeni açıklama geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı bugün DGS 2018 Başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından yapılan yeni açıklamada DGS sıkça sorulan sorulara ve bu soruların cevaplarına yer verildi.

İşte ÖSYM'den yapılan o açıklama:

1. 2018-DGS başvuruları ne zaman başlıyor?

2018-DGS başvuruları, 16 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak, 24 Mayıs 2018 tarihinde sona erecektir.

2. 2018-DGS hangi tarihte yapılacaktır?

2018-DGS, 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır

3. 2018-DGS hangi sınav merkezlerinde yapılacaktır?

2018-DGS, 81 il merkezinde yapılacaktır.

4. 2018-DGS’ye kimler başvurmalıdır?

Yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler bu sınava başvurmalıdır.

5. Sınava kimler başvurabilir?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

6. Açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekir mi?

Evet. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekmektedir.

7. Sınav süresi ne olacaktır?

Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

8. 2018-DGS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.

9. Sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet

aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli

bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya

tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

10. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresini nerede bulabilirim?

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2018-DGS: Kılavuz

ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.

11. Bir başvuru merkezinde DGS başvuru işlemi yapması gereken adayların bizzat kendisinin başvuru merkezine gitmesi zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekmektedir.

12. Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler nelerdir?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti

Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekmektedir. (Nüfus cüzdanında soğuk damga

basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalıdır.)

13. Sınav ücretleri nasıl yatırılacaktır?

Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin

https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

14. Sınav ücretleri ne zaman yatırılır?

Sınav için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten (onay kodu sisteme girildikten sonra) sonra sınav ücreti

yatırılır.

15. Sınav ücretleri en son hangi tarihte yatırılabilir?

Sınav ücreti ödeme için son gün, 25 Mayıs 2018 tarihidir.

16. 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında 2018-DGS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım?

16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında 2018-DGS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde (5

Haziran 2018 tarihinde) 2018-DGS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan

başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde

yatıracaklardır. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

17. Yurt dışından başvuru yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu

için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını

kılavuzda açıklandığı şekilde yapabilirler.



18. Adaylar sınava girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

a) Sınava Giriş Belgesi (SGB)

b) Geçerli kimlik belgesi: Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi

dolmamış pasaport

(Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını

sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi sınav günü itibarıyla

geçerli olmalıdır.)

19. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik

belgesi olarak kabul edilmez.

20. Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?

Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

21. Sınav binasına ne zaman gelmeliyim?

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava

girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

22. Sınava Giriş Belgemi nasıl edinebilirim?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr

internet adresinden edinebilirler.

23. Sınava Giriş Belgeleri posta ile gönderilecek mi?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmez.

24. Sınava gireceğim binayı, sınav gününden önceden gidip görmem gerekir mi?

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya

kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav

gününden önce gidip görmesi önerilmektedir.

Sınava Giriş Belgeleri üzerinde adayların sınava gecikmelerini önlemek amacıyla sınav binalarının konum

bilgilerinin yer aldığı Quick Response Code (QR kod) yer alacaktır. Adaylar, Sınava Giriş Belgeleri üzerine

yerleştirilen QR kod sayesinde sınava girecekleri binanın konumunu kolaylıkla öğrenebileceklerdir. Bu sistemi

kullanabilmek için QR kod okuyucu programlarından herhangi birinin yüklü olduğu cep telefonunun

kamerasından, Sınava Giriş Belgesi çıktısı üzerindeki kod parçacığını okutmak ve okuyucu yazılımın ilgili

linki açmasına izin vermek yeterlidir. Bu özelliği kullanarak adaylar, sınav binalarına ulaşım yollarını ve

sürelerini kolaylıkla görebilecektir.

25. Sınava gireceğim binada eşyamı emanet edebilir miyim?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmaz. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

26. Akademik not ortalamamı nasıl bildireceğim?

Akademik not ortalamaları, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak ÖSYM Aday İşlemleri

Sistemine aktarılacaktır. Bu bilgiler, 9 Temmuz 2018 tarihinde adayların bilgisine sunulacaktır. Adaylar, bu

bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Bilgisinde eksiklik veya hata olanlar, süresi içinde kendi üniversitelerine

başvurarak bu bilgilerinin sistemde düzeltilmesini sağlamalıdır.

27. Tercih işlemleri ne zaman yapılacaktır?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin

http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

28. DGS sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda düşme sözkonusu olacak mı?

Evet. 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

29. 2018-DGS sınav sonucumu daha sonra kullanabilir miyim?

Hayır. 2018-DGS sonuçları, sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerlidir.

30. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafımı nasıl değiştirebilirim?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde mevcut olan geçerli fotoğrafını değiştirmek isteyen adaylar; aşağıdaki belgeler ile sınava başvuru süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde

ÖSYM’ye başvuruda bulunmalıdır.

a) Genel Amaçlı Dilekçe örneği,

b) Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti,

c) Son 3 ay içerisinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf,

d) Fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten (varsa) belge

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