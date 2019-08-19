ÖSYM Başkanından DGS Tercihleri Açıklaması!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün uzun süredir tartışılan DGS tercih sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

ÖSYM Başkanı tarafından yapılan açıklamada "Değerli DGS adaylarımız, tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) tarafından gerçekleşirilen 2019 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava katılan adaylar heyecanla DGS tercihleri hakkında ÖSYM'den gelecek açıklamayı yakından takip ediyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2019 DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı mı?

TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercih döneminin ne zaman başlayacağı hakkında bir açıklama yapmadı. Ancak kısa sürede tercihlerin başlayacağı öngörülüyor. Tercih takvimi ve tercih ile ilgili tüm detaylar, yayınlanacak 2019 DGS tercih kılavuzu ile birlikte belli olacak.

TERCİHLER NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2019 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

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