Müjdeli haber geldi! DGS ek tercih başvuruları yarın başlıyor! Kılavuz yayımlandı

DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? 30 bin kontenjan için başvuru yapmak isteyen binlerce kişi bu soruya cevap arıyor. Eylül ayı biterken lisans adayları ÖSYM'den ivedilikle net tarih bekliyor.. İşte konuya dair bilgiler...

DGS EK TERCİHLERİ YARIN BAŞLIYOR



ÖSYM biraz önce yaptığı açıklama ile başvuruların yarın açıklanacağını belirtti. Kurum DGS ek tercih kılavuzunun da yayınlandığını duyurdu. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

2019-DGS Ek Yerleştirme tercihleri, 1-7 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak TC kimlik numaraları ve şifreleri ile elektronik ortamda yapacaklardır.

2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolara ve genel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.Tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM TERCİH SONUÇLARI SAYISAL BİLGİSİ

DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;

163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.

Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.

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