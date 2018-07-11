Dikey Geçiş Sınavı Giriş Belgeleri Yayımlandı

2018-DGS Sınava Giriş Belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı.

21 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2018-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salon belirleme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek ve sınava giriş belgelerini alabilecekler.

DGS'ye Girecek Adayların DİKKATİNE!..

2018-DGS için adayların en geç saat 10:00 saatinde sınav giriş belgelerinde yer alan bina'dan griş yapmaları gerekmektedir. Saat 10:00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacaklardır.

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