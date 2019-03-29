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Dikey Geçiş Sınavı Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? Sınav Takvimi Ne? Sizler İçin Derledik!

DGS başvuruları için geri sayım sürüyor. Üniversite eğitimlerini iki yıldan dört yıla tamamlamak isteyen binlerce adayı yakından ilgilendiren Dikey Geçiş Sınavı için başvuruların ne zaman alınacağı adaylar tarafından araştırılmaya başladı. ÖSYM DGS sınavı için başvuruların alınacağı tarihi adaylara duyurdu. İşte ayrıntılar!

Dikey Geçiş Sınavı Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? Sınav Takvimi Ne? Sizler İçin Derledik!

DGS başvuruları için geri sayım sürüyor. Üniversite eğitimlerini iki yıldan dört yıla tamamlamak isteyen binlerce adayı yakından ilgilendiren Dikey Geçiş Sınavı için başvuruların ne zaman alınacağı adaylar tarafından araştırılmaya başladı. ÖSYM DGS sınavı için başvuruların alınacağı tarihi adaylara duyurdu. İşte ayrıntılar!

29 Mart 2019 Cuma 07:28
Dikey Geçiş Sınavı Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? Sınav Takvimi Ne? Sizler İçin Derledik!

DGS sınavı 2019 yılı içerisinde ne zaman yapılacak sorusu adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Üniversite eğitimine iki yıllık ön lisans programları ile başlayıp eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar şimdilerde DGS sınavının ne zaman yapılacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki DGS sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular hangi tarihler arasında alınacak?

DGS Başvuruları Ne Zaman Alınacak?

DGS başvuruları 26 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile alınacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya il ve ilçelerde bulunan ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirilebilecek.

DGS sınav sonuçlarının 30 Haziran'da gerçekleştirilecek olan DGS sınavının ardından sonuçlar 25 Temmuz'da adaylara duyurulacak.

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