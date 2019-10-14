DGS üniversite kayıt işlemleri nasıl yapılır? DGS ek tercih sonuçları açıklandı

DGS ek tercih sonuçları 2019 yılında da yoğun ilgii görüyor. DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Adayların şimdi kayıtlarını yapmaları gerekiyor. ÖSYM yayınladığı açıklamada kayıtların ne zaman yapılacağını duyurdu.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

DGS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.