(Dikey Geçiş Sınavı) 2018 DGS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden DGS tercih sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Herhangi bir programa yerleşen adaylar 21 Eylül 2018 tarihinden itibaren kayıt işlemlerini yaptırabilecek. İşte 2018 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

2018-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Eylül 2018 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.



Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız.





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