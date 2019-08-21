DGS tercih kılavuzu yayında!

On binlerce öğrenci DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte kılavuza bakmaya başladı. Heyecanla beklenen DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklandı. Eğitim hayatına devam etmek isteyen önlisans öğrencileri dört yıllık bölümlere geçmek için 21 Ağustos- 28 Ağustos tarihleri aralığında tercih işlemlerini yapabilir. Peki 2019 ÖSYM ile DGS tercihleri nasıl yapılacak? İşte 4 yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjan bilgisi ve DGS tercihleri hakkında tüm detaylar…

DGS TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri, tercih yapacak adaylar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. ÖSYM son dakika olarak DGS tercih kılavuzunu resmi sitesinden duyurdu. Haberimizin devamında 2019 DGS tercihleri hakkında tüm bilgilere erişebilirsiniz…

DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS tercihleri bugün itibariyle alınmaya başladı. ÖSYM'nin yayınladığı bilgi doğrultusunda DGS tercihleri 21-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercih işlemi, 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

Konuyla ilgili ÖSYM'den ise şu açıklama yapıldı:

2019-DGS tercih işlemleri, 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemi, 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde 2019-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynayacak. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.

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