DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi!

DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı çok merak ediliyor ve internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Öğrenciler Dikey Geçiş Ssınavı sonuçları ne zaman açıklanacak konusunda oldukça meraklıydı. Ölçme, Seçme ve Yerleşme Merkezi'nden DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusuna dair açıklama yapıldı. Adaylar DGS sonuçları açıklandığında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” resmi web sitesi üzerinden görüntülenebilecek...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre DGS 16 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı aracılığıyla önlisans öğrenimlerini lisans seviyesine çıkarabiliyorlar. DGS geçtiğimiz ay 21 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilmişti. Aşağıda verdiğimiz bağlantıdan 16 Ağustos Perşembe günü DGS sonuçlarını öğrenebileceksiniz.

ÖSYM AİS DGS SONUÇLARI SORGULAMA

21 Temmuz'da gerçekleştirilen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine DGS Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi ismini verdiği resmi internet sitesi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişilebilir hale getirildi. 2018 DGS'ye başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorulara ve cevap anahtarlarına erişebilir.

DGS SORULARI VE CEVAPLARI TIKLA ÖĞREN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA