Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce öğrenci tarafından merak içinde beklenen DGS sonuçları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyuruldu. Üniversite eğirimlerini dört yıla tamamlamak için 21 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS sınavında ter döken adaylar sonuçlarını TC kimlik numarası ve şifrerlerini girerek öğrenebilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan DGS Sonuçları duyurusu şöyle;

2018-DGS Sonuçları Açıklandı

21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2018-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 16 Ağustos 2018 tarihinde saat 16.45’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonuçları

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