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DGS ek tercih sonuçları açıklanıyor... 2019 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!

DGS ek tercih sonuçları konusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün tamamlanan ek tercih işlemlerinin ardından tercih bildiriminde bulunan vatandaşlar sonuçlara kilitlendi. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

DGS ek tercih sonuçları açıklanıyor... 2019 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!

DGS ek tercih sonuçları konusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından geçtiğimiz gün tamamlanan ek tercih işlemlerinin ardından tercih bildiriminde bulunan vatandaşlar sonuçlara kilitlendi. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:08
DGS ek tercih sonuçları açıklanıyor... 2019 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi!

DGS ek tercih sonuçları açıklanıyor... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri tamamlanmış, yerleşemeyenler için ek tercih alınmıştı. Ek tercih sonuçlarını bekleyen öğrenciler, ÖSYM'nin resmi internet adresine akın ediyor. Bu nedenle internet üzerinde 'DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak' sorguları artıyor. Peki, 2019 DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 DGS ek yerleştirme sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 14-18 Ekim tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILIYOR?

Yerleştirme işlemi, adayların 2019-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2019-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2019-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

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