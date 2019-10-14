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DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Ek yerleştirme sonrası DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

DGS ek yerleştirme tercih sonuçları, ÖSYM tarafından az önce erişime açıldı. 7 Ekim Pazartesi günü sona eren DGS ek tercihlerinin ardından sonuçlar, bugün itibariyle sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden kimlik bilgileri aracılığıyla öğrenilebilecek. İşte, DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ve puan hesaplama hakkında bazı bilgiler

DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Ek yerleştirme sonrası DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

DGS ek yerleştirme tercih sonuçları, ÖSYM tarafından az önce erişime açıldı. 7 Ekim Pazartesi günü sona eren DGS ek tercihlerinin ardından sonuçlar, bugün itibariyle sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden kimlik bilgileri aracılığıyla öğrenilebilecek. İşte, DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ve puan hesaplama hakkında bazı bilgiler

14 Ekim 2019 Pazartesi 19:15
DGS ek tercih sonuçları açıklandı! Ek yerleştirme sonrası DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

2 yıllık üniversite mezunlarının eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak için gerçekleştirdiği DGS ek tercih sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. DGS ek tercih yerleştirme sonuçları sonrasında adayların belirtilen tarihlerde okullara kayıtlarını yaptırmaları gerekecek.

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DGS PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

DGS puanları, adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak hesaplanıyor.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar kılavuzdaki şekliyle hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanıyor ve bulunan toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturuyor. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanıyor.

30 BİN KİŞİ TERCİH YAPTI

ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre 30 bin 67 öğrenci tercih yaptı. Tercih sonuçları kapsamında 41 bin 391 kontenjan ise boş kaldı. 

BOŞ KALAN KONTENJANLARIN BÜYÜK BİR KISMI AÇIKÖĞRETİM

Boş kalan kontenjanların büyük bir kısmı ise açıköğretim programlarından oluştu. Açıköğretim programlarından boş kalan kontenjan sayısı 39 bin 652 oldu. 

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