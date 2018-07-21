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DGS'de İki Joker Yakalandı (DGS'ye Başvuru Yapan Kişi Sayısı)

Son dakika haberi: Bugün Türkiye genelinde gerçekleştirilen DGS'ye başvuru yapan aday sayısı belli oldu. Öte yandan 2 kişi başkasının yerine sınava girerken yakalandı.

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DGS'de İki Joker Yakalandı (DGS'ye Başvuru Yapan Kişi Sayısı)

Son dakika haberi: Bugün Türkiye genelinde gerçekleştirilen DGS'ye başvuru yapan aday sayısı belli oldu. Öte yandan 2 kişi başkasının yerine sınava girerken yakalandı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:56
DGS'de İki Joker Yakalandı (DGS'ye Başvuru Yapan Kişi Sayısı)

DGS'de 2 Joker aday yakalandı.

İlk kez 81 ilde gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nda Şanlıurfa'da başkasının yerine sınava girmeye çalışan iki "joker" tespit edildi. Hem sınava başvuran iki kişi hem de yerlerine sınava giren jokerler hakkında işlem başlatıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından önceki yıllarda sadece 17 ilde yapılan DGS, sınava erişimi kolaylaştırmak amacıyla bu sene ilk defa 81 il genelinde bulunam sınav merkezlerinde yapıldı.

BAŞVURU YAPAN ADAY SAYISI

Sınavın bugün sabah saatlerinde gerçekleşen oturumuna 388 bin 215 aday başvurdu. Sınav sonuçları 16 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Öte yandan Şanlıurfa'da başkasının yerine sınava giren iki "joker" tespit edildi. Hem sınava başvuran hem de yerlerine sınava giren jokerler hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖSYM Başkanlığının mevzuatına göre sınavlarda yerine joker sokan adayların sınavları iptal edildiği gibi bu adaylar iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye başvuramıyor.

Ayrıca suç duyurusu kapsamında hem aday hem de joker hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılıyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaDGSHaberJoker
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Ben 10 dakika önce

Bunlar ın 4yıl değil 40 yıl hapse girmeleri lazım emek hırsızları başkasının yerine sınava girmekte neymiş demekki geri zekalinin tekiymiş okusa bitirse okulu insanlığa ne faydası olacak

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