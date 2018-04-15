DGS 2018 Sınav ve Başvuru Tarihleri (DGS Kimler Başvurabilir , Kimler Başvuramaz?)

2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı başvuru ve sınav için geri sayım devam ediyor.

2 yıllık üniversite mezunu adayların 4 yıllık eğitime geçiş için büyük bir heyecan ve merakla beklediği Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım devam ederken adaylar, DGS başvuru kılavuzunun ne zaman yayımlanacağını, başvuruların ne zaman alınacağını, başvuru ücretini ve sınav tarihini araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak DGS'yi bekleyen adaylar için haberimizi kaleme aldık.

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Geçtiğimiz yıl yayımlanan DGS başvuru kılavuzunda başvuru koşulları hakkında şu ifadelere yer verildi:

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler. Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

2018 DGS için başvurular 16-24 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Adaylar yayımlanan başvuru kılavuzuna göre bu tarihler arasında başvuru yapacak.

SINAV ÜCRETİ

Geçtiğimiz yıl DGS sınav ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ise sınav ücretinin en az 100 TL olması bekleniyor.

SINAV NE ZAMAN?

2018 DGS Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde 8 Temmuz günü yapılacak. Sonuçlar ise 2 Ağustos günü duyurulacak.

GEÇ BAŞVURU

DGS'ye başvuru süresi içinde başvuramayan adaylar 5 Haziran günü geç başvuru yapabilecek.

DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDIĞI ANDA, BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA TÜM DETAYLAR İÇİN KPSSCAFE'Yİ TAKİP EDİN.

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