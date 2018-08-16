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DGS 0.5 Kuralı Hüsrana Uğrattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklanmıştı. 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 2018 DGS sonuçlarının açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte binlerce aday sınav sonuçlarını sorguladı. Fakat 0.5 kuralı nedeniyle de çok sayıda öğrencinin puanları hesaplanmadı birçok aday sıfır puan alarak hayal kırıklığı yaşadı.

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DGS 0.5 Kuralı Hüsrana Uğrattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklanmıştı. 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 2018 DGS sonuçlarının açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte binlerce aday sınav sonuçlarını sorguladı. Fakat 0.5 kuralı nedeniyle de çok sayıda öğrencinin puanları hesaplanmadı birçok aday sıfır puan alarak hayal kırıklığı yaşadı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 19:55
DGS 0.5 Kuralı Hüsrana Uğrattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklanmıştı. 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 2018 DGS sonuçlarının açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte binlerce aday sınav sonuçlarını sorguladı. Fakat 0.5 kuralı nedeniyle de çok sayıda öğrencinin puanları hesaplanmadı birçok aday sıfır puan alarak hayal kırıklığı yaşadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi  Dikey Geçiş Sınavı kılavuzunda yer alan şartlara göre 2018 DGS'de 0.5 puan şartı uygulandı. Uygulanan bu şarta göre sınava giren her adayın sınav puanlarının hesaplanması için sözel ve sayısal alanlardan en az 0.5 ham puan almış olması gerekiyor. Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzunun 38 sayfalık Genel Bilgiler bölümünün 19. sayfasında iki cümle olarak açıklanan bilgi pek çok aday tarafından görülmedi. 

2018 DGS'ye giren adaylar 0,5 kuralı ile ilgili yaptığımız haberlerin altına bu kuralın yeterince duyurulmadığını belirten yorumlarda bulundular. ÖSYM'nin 0.5 kuralı yeterince duyurmadığını vurgulayan binlerce aday bu kuralın bu yıl uygulanmamasını talep ederek, gelecek yıl uygulanmasını istemişti. 

ÖSYM adaylar tarafından gerek sosyal medya gerekse web sitelerindeki konular altına yaptıklraı yorumlarla 0.5 kuralının uygulanmamasını içeren istekleri dikkate almadı ve 0.5 puan şartına takılan adayların puanlarını hesaplamadı. Bu konuda sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan 0.5 puan şartı mağduru adaylar ise seslerini duyurmaya çalıştılar. 

2018 DGS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından ise binlerce aday sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundular. Sınav sonuçlarının ekran görüntülerini paylaşan adaylar tek bir bölümden çok yüksek oranda doğru yapmış olmalarına rağmen diğer bölümden soru çözmedikleri için puanları hesaplanmadı. Puanları hesaplanmayan adaylar ise tercihlerde bulunamayacak ve 2019 Dikey Geciş Sınavı'nı beklemek zorunda kalacaklar.

İşte Sosyal Medyadaki DGS paylaşımlar;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
DGS 0.5 Kuralı
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