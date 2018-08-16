DGS 0.5 Kuralı Hüsrana Uğrattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan Dikey Geçiş Sınavı sonuçları açıklanmıştı. 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılan 2018 DGS sonuçlarının açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte binlerce aday sınav sonuçlarını sorguladı. Fakat 0.5 kuralı nedeniyle de çok sayıda öğrencinin puanları hesaplanmadı birçok aday sıfır puan alarak hayal kırıklığı yaşadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Dikey Geçiş Sınavı kılavuzunda yer alan şartlara göre 2018 DGS'de 0.5 puan şartı uygulandı. Uygulanan bu şarta göre sınava giren her adayın sınav puanlarının hesaplanması için sözel ve sayısal alanlardan en az 0.5 ham puan almış olması gerekiyor. Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzunun 38 sayfalık Genel Bilgiler bölümünün 19. sayfasında iki cümle olarak açıklanan bilgi pek çok aday tarafından görülmedi.

2018 DGS'ye giren adaylar 0,5 kuralı ile ilgili yaptığımız haberlerin altına bu kuralın yeterince duyurulmadığını belirten yorumlarda bulundular. ÖSYM'nin 0.5 kuralı yeterince duyurmadığını vurgulayan binlerce aday bu kuralın bu yıl uygulanmamasını talep ederek, gelecek yıl uygulanmasını istemişti.

ÖSYM adaylar tarafından gerek sosyal medya gerekse web sitelerindeki konular altına yaptıklraı yorumlarla 0.5 kuralının uygulanmamasını içeren istekleri dikkate almadı ve 0.5 puan şartına takılan adayların puanlarını hesaplamadı. Bu konuda sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan 0.5 puan şartı mağduru adaylar ise seslerini duyurmaya çalıştılar.

2018 DGS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından ise binlerce aday sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundular. Sınav sonuçlarının ekran görüntülerini paylaşan adaylar tek bir bölümden çok yüksek oranda doğru yapmış olmalarına rağmen diğer bölümden soru çözmedikleri için puanları hesaplanmadı. Puanları hesaplanmayan adaylar ise tercihlerde bulunamayacak ve 2019 Dikey Geciş Sınavı'nı beklemek zorunda kalacaklar.

İşte Sosyal Medyadaki DGS paylaşımlar;

Bu ülkede gerçekten okunmaz allah belanızı versin o kadar saat 10dan önce gelin diyeceğinize 0.5 ham puanı söyleseydiniz bir sürü insan mağdur durumda kaldı #dgs2018 — Neslihan Ünkan (@neslihanunkan) 16 Ağustos 2018

Amk yerinde matematikle benim ne alakam var siktiğimin sisteminize sokayım sizin #dgs2018 pic.twitter.com/kcGz8YC2QA — mugo (@ugrrdlk) 16 Ağustos 2018

Hemşire olmak istiyodum enjeksiyon bile olamıyorum #dgs2018 — N.P (@balllderlerrr) 16 Ağustos 2018

Allah belanızı versin. Saçma bir kural yüzünden 1 yılımız gitti. Hakkım haram olsun #dgs2018 pic.twitter.com/Qc2kTcVaES — Serkan Canpolat (@Sfs_10) 16 Ağustos 2018

Yarım saat sonra ya ben üniversiteli olacağım ya da evli... #dgs2018 — Nazlıcan (@nazzzzznii) 15 Ağustos 2018

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