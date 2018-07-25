Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın DGS Mağdurlarını Meclise Taşıdı!..

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’de mağdur olan 40 bini aşkın mağdur öğrencinin sesi oldu. Akın, “Hayata atılmak için eğitim alan bu öğrencilerimizin seslerine kulak verilmeli ve derhal gereği yapılarak mağduriyetleri giderilmelidir” dedi.

CHP’li Ahmet Akın TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak DGS’ye giren 40 bini aşkın öğrencinin sesi oldu. Sınavdan 45 gün önce değiştirilen kural yüzünden sınavları iptal edilecek öğrencilerin mağduriyetlerine çözüm isteyen CHP’li Akın şöyle konuştu:

“Eğitimde AKP’nin yap-boz politikasının son mağdurları Dikey Geçiş Sınavı’na yani DGS’ye giren öğrencilerimiz oldu. DGS’ye getirilen 0,5 ham puan uygulaması yeterli duyuru yapılmadığı için en az 40 bin öğrencimizi mağdur etti. Bu öğrencilerimizin sınavı iptal edilecek, peki neden? Çünkü, matematikten ya da Türkçe’den 0.5 net yapmadıkları için. 45 gün önceden kuralları değiştirip yeterince duyurmayıp gençlerimize mağduriyet yaşatıyorsunuz. Bir yıl boyunca sınava hazırlanan, emek ve para harcayan binlerce öğrencimizin gelecekleri ellerinden alınıyor. CİMER, YÖK ve ÖSYM’ye şikayette bulunan binlerce öğrencimizin şikayetlerine de kulak tıkanıyor. Hayata atılmak için eğitim alan bu öğrencilerimizin seslerine kulak verilmeli ve derhal gereği yapılarak mağduriyetleri giderilmelidir.”

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