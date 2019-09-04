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2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
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2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığın tarafından 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığın tarafından 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:37
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığın tarafından 2019-DGS yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Eylül 2019 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.
 

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

Yerleştirme Sonuçları

Sayısal Bilgiler

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Anahtar Kelimeler:
2019 dgs yerleştirme sonuçları açıklandı
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