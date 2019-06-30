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2019-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı!

2019-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte Detaylar...

2019-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı!

2019-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte Detaylar...

30 Haziran 2019 Pazar 13:57
2019-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı!

2019-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte Detaylar...
 

30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine  Dikey Geçiş Sınavının (2019-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u  aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2019-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

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