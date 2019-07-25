2019-DGS Sonuçları Açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruda 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.İşte detaylar...



Adaylar, sınav sonuçlarına 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI



Sınav Sonuçları

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