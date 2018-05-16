2018 DGS'ye Kimler Başvurabilir? Hangi Mezunlar Başvuru Yapabilir?

DGS başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte önlisans mezunu binlerce kişinin en çok merak ettiği konuların başında kimlerin DGS'ye başvuru yapıp kimlerin yapamayacağı konusu oldu.

ÖSYM Başkanlığı, yayımladığı DGS başvuru kılavuzunda 2018 DGS'ye başvuru yapabilecek ve yapamayacak adayları açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada DGS'ye başvuru yapabilecekler şu şekilde verildi:

"Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki

mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır."

KİMLER BAŞVURAMAZ?

Yayımlanan başvuru kılavuzunda, DGS 'ye başvuru yapamayacak adaylar şu şekilde verildi:

"Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar."

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