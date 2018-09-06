2018-DGS Tercihlerinin Alınacağı Tarih Belli Oldu!.. DGS Tercih Kılavuzu Yayınladı!..

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda Dikey Geçiş Sınavı (DGS) terccihlerinin alınacağı tarih açıklandı.
2018 DGS tercih işlemleri, 07 Eylül 2018 tarihinde başlayacak, 14 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.
Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
- Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar
- TABLO-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
- TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları
- TABLO-2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
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