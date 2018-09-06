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2018-DGS Tercihlerinin Alınacağı Tarih Belli Oldu!.. DGS Tercih Kılavuzu Yayınladı!..

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda Dikey Geçiş Sınavı (DGS) terccihlerinin alınacağı tarih açıklandı.

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2018-DGS Tercihlerinin Alınacağı Tarih Belli Oldu!.. DGS Tercih Kılavuzu Yayınladı!..

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda Dikey Geçiş Sınavı (DGS) terccihlerinin alınacağı tarih açıklandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 15:09
2018-DGS Tercihlerinin Alınacağı Tarih Belli Oldu!.. DGS Tercih Kılavuzu Yayınladı!..

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda Dikey Geçiş Sınavı (DGS) terccihlerinin alınacağı tarih açıklandı.

2018 DGS tercih işlemleri, 07 Eylül 2018 tarihinde başlayacak, 14 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır.

Adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

2018-DGS Tercih Kılavuzu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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