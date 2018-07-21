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2018 DGS Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?

2018 DGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Soru ile cevap kitapçıklarının açıklanacağı tarih belli mi?

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2018 DGS Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?

2018 DGS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Soru ile cevap kitapçıklarının açıklanacağı tarih belli mi?

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:54
2018 DGS Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?

2018 DGS sona erdi.

300 binden fazla adayın 4 yıllık lisans eğitime geçmekadına girdiği Dikey Geçiş Sınavı tek oturum halined bugün Türkiye genelinde buluna nsınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

Sınavın sona ermesinin ardından sınava giren yüz binlerce aday, internet üzerinden DGS soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. Adaylar, sınavda çıkan soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını, sınav kitapçıklarının erişime ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak DGS sınav soru ve cevaplarını bekleyen adaylar için bu haberimizi kaleme aldık.

SNAV SORU VE CEVAP KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavının soru ve cevap kitapçıkları, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından erişime açılacak. Ancak bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi. Sınav soru ile cevaplarının ne zaman erişime açılacağı bilinmiyor. Daha önce yapılan tüm sınavlarda ÖSYM ortalama 1 gün içinde sınav soru ile cevap kitapçıklarını yayımladı. DGS soru ve cevaplarının da bugün akşam saatlerinde ya da yarın akşam saatlerinde yayımlaması bekleniyor.

22 Temmuz günü KPSS Lisans sınavları olduğu için soru ile cevapların yayımlanması aksayabilir.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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