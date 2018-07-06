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2018 DGS Sınav Giriş Belgeleri Yayımlanıyor (DGS Kaçta Başlayacak , Kaç Dakika Sürecek?)

2018 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesine nasıl erişebilirim? DGS saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

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2018 DGS Sınav Giriş Belgeleri Yayımlanıyor (DGS Kaçta Başlayacak , Kaç Dakika Sürecek?)

2018 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Sınav giriş belgesine nasıl erişebilirim? DGS saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

06 Temmuz 2018 Cuma 11:55
2018 DGS Sınav Giriş Belgeleri Yayımlanıyor (DGS Kaçta Başlayacak , Kaç Dakika Sürecek?)

2018 yılı DGS sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak.

Türkiye genelinde bulunansınav merkezlerinde 21 Temmuz Cumartesi tarihinde gerçekleştirilecek olan ve saatler 10.15'i gösterdiğinde başlayacak olan Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım sona eriyor. Sınava 15 gün kala başvuru yapan ve 4 yıllık eğitime geçmek için sabırsızlanan adaylar, sınav giriş belgeleriin ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak DG'ye günler kala bu haberimizi kaleme aldık.

SINAV 21 TEMMUZ'DA

81 İl genelinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı, saatler 10.15'i gösterdiğinde başlayacak. Saat 10.00'dan sonra kimse sınava alınmayacak.

GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN?

2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı için giriş belgeleri, önümüzdeki günlerde ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanacak. Sınava ortalama 10 gün kala açıklanacak olan sınav giriş yerleri ile adaylar sınava hangi okulda gireceğini öğrenecek. Sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandığı anda KPSSCAFE'de olacak.

KAÇ SORU SORULACAK?

DGS'de adaylara farklı testlerden toplamda 120 soru yönlendirilecek ve bu sorular için adaylara 150 dakika süre tanınacak. 

Adaylar sınava gelirken aşağıdaki evrakları yanında getirecek: (Kimlik ve sınav giriş belgesi)

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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