Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018 DGS İçin Fahiş Başvuru Ücreti (Anlaşmalı Bankalar ve Başvuru Tarihi)

2018 DGS başvuru ücreti açıklandı. 100 TL olarak açıklana başvuru ücreti büyük tepkilere neden oldu. Peki başvuru ücreti son ödeme tarihi ne zaman? Başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

banner396

2018 DGS İçin Fahiş Başvuru Ücreti (Anlaşmalı Bankalar ve Başvuru Tarihi)

2018 DGS başvuru ücreti açıklandı. 100 TL olarak açıklana başvuru ücreti büyük tepkilere neden oldu. Peki başvuru ücreti son ödeme tarihi ne zaman? Başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?

16 Mayıs 2018 Çarşamba 09:30
2018 DGS İçin Fahiş Başvuru Ücreti (Anlaşmalı Bankalar ve Başvuru Tarihi)

2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı ve başvurular başladı.

DGS başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 4 yıllık lisans eğitime geçmek isteyen adaylar, başvuru ücretinin ne kadar olduğunu ve hangi bankalara yatırılması gerektiğini araştırmaya başladı. 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda, 2018 DGS'ye katılmak için adayların 100 TL olan sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırması gerektiğine yer verildi. 

YÜKSEK BAŞVURU ÜCRETİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

ÖSYM'nin açıkladığı 100 TL'lik sınav başvuru ücreti büyük tepkilere neden oldu. Adaylar başvuru ücretinin daha makul seviyelere çekilmesini istiyor. Geçtiğimiz yıl da başvuru ücreti 90 TL olarak açıklanmış, büyük tepkiler gelmesine rağmen herhangi bir indirim yapılmamıştı.

BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ

DGS başvurusunu internet üzerinden yapan adaylar, 100 TL olan başvuru ücretini 25 Mayıs'a kdar aşağıdaki anlaşmalı bankalara yatıracak.

ANLAŞMALI BANKALAR

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
  • Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

GEÇ BAŞVURULARDA TARİFE DEĞİŞİYOR

16-24 Mayıs tarihleri rasında başvurusunu yapamayan adaylar için 5 Haziran günü geç başvuru ekranı açılacak. Geç başvuru yapacak adaylar da 150 TL yatıracak.

DGS HABERLERİNDEN HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için ---- >>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


2018 DGS'ye Kimler Başvurabilir? Hangi Mezunlar Başvuru Yapabilir?
2018 DGS'ye Kimler Başvurabilir? Hangi Mezunlar Başvuru Yapabilir?
Son Dakika: 2018 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı-Başvurular Başladı
Son Dakika: 2018 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı-Başvurular Başladı
Son Güncelleme: 16.05.2018 10:11
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM2018 Dgs Başvuru ücretiDgs Başvuru ücretiDgs Başvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kamer 3 saat önce

Yeter be 100 lira sınav ücreti mi olur tamam artık tamam

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hakan 3 saat önce

Evet fiyat fazla ama tamam değil devam

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mert 3 saat önce

Osym öğrencinin sadece makarna ile beslediğini henüz hazmedememis herhalde yazık çok yazık haram zıkkım olsun inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Aaaaa 2 saat önce

Allahtan korkun sömürdünüz öğrencileri artık sınavlara girmeye çekinir olduk 90 azdı dimi 100 yaptınız. Bunun hesabı da sorulur!!

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Doyumsuzlar 2 saat önce

Yazıklar olsun. O yüzlirayı yatıracam ama zehir zıkkım olsun.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ömer vural 2 saat önce

Bizi somurdugunuz yeter ülkenin gelir kaynağı biz miyiz yaw Allahsiz kitapsizlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa 1 saat önce

bu nasıl bir şey sınav ücretleri çok yükSEK okuyoruz sonra iş bulamıyoruz sonra Türkiye diye zengin oluyor.olan fakirlere oluyor. Duyarlı olun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Serra 41 dakika önce

100 tl sinav ucreti mi olur neden bu kadar yuksek sinav ucretleri devlet suriyelilere hibe vermekten parasiz kaldi bizi ve garip ailelerimizi somuruyor

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
ÖSYM'den 2018 DGS Hakkında Yeni Duyuru Geldi
ÖSYM'den 2018 DGS Hakkında Yeni Duyuru Geldi
2018 DGS'ye Kimler Başvurabilir? Hangi Mezunlar Başvuru Yapabilir?
2018 DGS'ye Kimler Başvurabilir? Hangi Mezunlar Başvuru Yapabilir?
Son Dakika: 2018 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı-Başvurular Başladı
Son Dakika: 2018 DGS Başvuru Kılavuzu Yayımlandı-Başvurular Başladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim