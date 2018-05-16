2018 DGS İçin Fahiş Başvuru Ücreti (Anlaşmalı Bankalar ve Başvuru Tarihi)

2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı ve başvurular başladı.

DGS başvuru kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 4 yıllık lisans eğitime geçmek isteyen adaylar, başvuru ücretinin ne kadar olduğunu ve hangi bankalara yatırılması gerektiğini araştırmaya başladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda, 2018 DGS'ye katılmak için adayların 100 TL olan sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırması gerektiğine yer verildi.

YÜKSEK BAŞVURU ÜCRETİ TEPKİLERE NEDEN OLDU

ÖSYM'nin açıkladığı 100 TL'lik sınav başvuru ücreti büyük tepkilere neden oldu. Adaylar başvuru ücretinin daha makul seviyelere çekilmesini istiyor. Geçtiğimiz yıl da başvuru ücreti 90 TL olarak açıklanmış, büyük tepkiler gelmesine rağmen herhangi bir indirim yapılmamıştı.

BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ

DGS başvurusunu internet üzerinden yapan adaylar, 100 TL olan başvuru ücretini 25 Mayıs'a kdar aşağıdaki anlaşmalı bankalara yatıracak.

ANLAŞMALI BANKALAR

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

GEÇ BAŞVURULARDA TARİFE DEĞİŞİYOR

16-24 Mayıs tarihleri rasında başvurusunu yapamayan adaylar için 5 Haziran günü geç başvuru ekranı açılacak. Geç başvuru yapacak adaylar da 150 TL yatıracak.

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