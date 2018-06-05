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2018 DGS Geç Başvuruları Başladı (Başvuru Şekli ve Ücreti Yatırma)

2018 yılı Dikey Geçiş Sınavına başvuru süresi içinde başvuramayan adaylar için başvuru ekranı bugün açılacak. Peki başvurular nasıl yapılacak?

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2018 DGS Geç Başvuruları Başladı (Başvuru Şekli ve Ücreti Yatırma)

2018 yılı Dikey Geçiş Sınavına başvuru süresi içinde başvuramayan adaylar için başvuru ekranı bugün açılacak. Peki başvurular nasıl yapılacak?

05 Haziran 2018 Salı 09:28
2018 DGS Geç Başvuruları Başladı (Başvuru Şekli ve Ücreti Yatırma)

2018 DGS geç başvurulaı bugün alınacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2018 DGS'ye başvuru süresi içinde bşavuramayan adaylaı için geç başvuru ekranının açılacağına yer verildi.

 Saatler 10,00'ı gösterdiğinde açılacak başvuru ekranında adaylar bilgilerini güncelleyecek ve internet üzerinden başvurusunu yapacak. İnternet üzerinden başvurunun yapılmasının ardından 150 TL olan başvuru ücreti aşağıdaki şekilde yatırılacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?

DGS geç başvuru ücreti sadece internet üzerinden alınmaktadır. Bankalar, geç başvuru ücretini almamaktadır. ÖSYM'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır."

BAŞVURU ADIMLARI

İlk olarak ais.osym.gov.tr adresinden başvurunuzu yapın. Daha sonra da yukarıda belirtildiği gibi başvuru ücretini yatırın.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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