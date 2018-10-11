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2018-DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı!

2018-DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Alınacak

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2018-DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı!

2018-DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Alınacak

11 Ekim 2018 Perşembe 10:43
2018-DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı!

2018-DGS Ek Yerleştirme Tercihleri Alınacak.

ÖSYM'den yapılan DGS Ek Yerleştirme Tercihleri duyurusu şöyle;

2018-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 11 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirmede, 2018-DGS Kılavuzu, 2018-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır.  2018-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.10.2018 11:09
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2018 dgs ek yerleştirme tercihleri başladı
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