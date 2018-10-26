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2018-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Ek Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

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2018-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Ek Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:53
2018-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Ek Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle;

11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan 2018-DGS  tercih işlemleri sonucunda yapılan ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 26 Ekim 2018 tarihinde saat 15.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 30 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Ek Yerleştirme Sonuçları için tıklayınız.

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2018 dgs ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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