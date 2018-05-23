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2018 DGS Başvurusu İçin Son Saatlere Girildi ! (Başvuru Şekli, Anlaşmalı Bankalar)

2018 yılı Dikey Geçiş sınavı başvurusu için son saatlere girildi. 24 Mayıs tarihine kadar alınacak başvurular için adayların önce internetten başvurusunu yapması, 25 Mayıs'a kadar da başvuru ücretini yatırması gerekmektedir.

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2018 DGS Başvurusu İçin Son Saatlere Girildi ! (Başvuru Şekli, Anlaşmalı Bankalar)

2018 yılı Dikey Geçiş sınavı başvurusu için son saatlere girildi. 24 Mayıs tarihine kadar alınacak başvurular için adayların önce internetten başvurusunu yapması, 25 Mayıs'a kadar da başvuru ücretini yatırması gerekmektedir.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 22:15
2018 DGS Başvurusu İçin Son Saatlere Girildi ! (Başvuru Şekli, Anlaşmalı Bankalar)

2018 yılı Dikey Geçiş Sınavı başvurusu için son saatlere girildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan duyuruda 2018 yılı Dikey Geçiş sınavı başvurularının alınmaya başladığı beloirtildi. Yayımlanan duyuruda DGS için başvuruların 24 Mayıs 2018 tarihine kadar alınacağına yer verildi.

Buna göre DGS başvurusu için son saatlere girildi. DGS'ye başvuru yapacak adayların 24 Haziran 23,59'a kadar müracaatını yapması gerekmektedir. İnternet üzerinden bu tarihe kadar yapılacak başvuruların ardından adayların 25 Mayıs tarihi saat 23,59'a kadar 100 TL olan başvuru ücretini yatırması gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler. Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.

Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.

BAŞVURU

DGS başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapacağınız başvurunun ardından 100 TL olan başvuru ücretini aşağıdaki bankalara yatırmnanız gerekmektedir.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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