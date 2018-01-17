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Youtube Mobile Bomba Özellikler Geliyor

Youtube'ye bomba özellikler geliyor. Google'nin bir süredir üzerine çalıştığı özelliklerin mobil Youtube'ye yakın zamanda gelecek güncelleme ile ekleneceği öğrenildi.

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Youtube Mobile Bomba Özellikler Geliyor

Youtube'ye bomba özellikler geliyor. Google'nin bir süredir üzerine çalıştığı özelliklerin mobil Youtube'ye yakın zamanda gelecek güncelleme ile ekleneceği öğrenildi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:44
Youtube Mobile Bomba Özellikler Geliyor

Google, kendi bünyesinde bulunan Youtube'ye bomba yenilikler getireceğini duyurdu.

Edinilen son bilgilere göre Google'nin, video paylaşım platformu Youtube'ye bir kamyon dolusu yenilik getirmek için düğmeye bastığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta içinde ortaya çıkan raporlara göre 13. sürüm beklenen pek çok yeniliği Android işletim sistemi kullanıcılarına getirecek. Bunların başında da siyah tema ve yeni reklam atlama özellikleri de bulunuyor.

Yapılan diğer bir çarpıcı değişiklikse menü kısmında yer alıyor. Bilindiği üzere mobil YouTube’da video geçmişine ulaşabiliyordu, Ancak ayarlar değiştirilemiyordu. Yeni sürümle birlikte geçmiş izlemeyi duraklatmak ve devam ettirmek mümkün olacak.

Siyah temanın arkasında kalıyormuş gibi gözükse de, yeniliklerin başında yeni reklam atlama metodu da kullanıcıların hizmetine sunulacak. Bildiğiniz gibi video öncesinde veya sırasında çıkan uzun reklamları 5 saniye sonra atlamak mümkün. Ancak bunun sağ alttaki ufak bir butona dokunarak anca yapabiliyoruz. 13. sürümde reklamlar artık kaydırma hareketiyle de geçilebilecek.

Ve siyah tema.

Bir süredir masaüstü tasarımda bulunan ve tercihe göre açılabilen karanlık mod, sonunda Android kullanıcılarının da hizmetine sunulacak. 13.01 sürümüyle gelmiş olacak. Google’ın yenilikleri iOS tarafına ne zaman getireceği ise şimdilik bilinmiyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

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Anahtar Kelimeler:
Youtube Reklam AtlamaYoutube MobilYoutube Güncelleme
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Mustafa 3 saat önce

Keşke ekranı kapattiğımz anda youtube uygulamasının devam edeceği bir yazılım yapsaydnız.en onemlisi bu bence .. ekranı kitler kitlmez youtube durmamalı...

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