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Youtube Kullanıcıları Dikkat: Cihazınıza O Virüs Bulaşmış Olabilir

Dijital güvenlik şirketi Trend Micro tarafından bir son dakika uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda Youtube'deki reklamlara bir virüs yerleştirildiği ve bu virüsle bilgisayara bağlanarak Bitoin madenciliği yapıldığı belirtildi.

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Youtube Kullanıcıları Dikkat: Cihazınıza O Virüs Bulaşmış Olabilir

Dijital güvenlik şirketi Trend Micro tarafından bir son dakika uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda Youtube'deki reklamlara bir virüs yerleştirildiği ve bu virüsle bilgisayara bağlanarak Bitoin madenciliği yapıldığı belirtildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:53
Youtube Kullanıcıları Dikkat: Cihazınıza O Virüs Bulaşmış Olabilir
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Youtube'ye giren kullanıcılara ok önemli uyarı geldi.

Siber korsanların bu seferki hedefi YouTube kullanıcıları. Yapılan son dakika uyarısında korsanların bilgisayarları Bitcoin'in başını çektiği kripto paraların madenciliğinde kullandıkları ortaya çıktı.

Dijital güvenlik şirketi Trend Micro tarafından yapılan açıklamada, siber korsanların Coinhive isimli JavaScript kodu Youtube reklamlarına yerleştirdiğini ortaya çıkardı. Bu kodun yerleştirildiği YouTube reklamlarıyla kullanıcıların bilgisayarlarını kripto para madenciliği için kullandıklarını açıklayan Trend Micro şirketi, bu konuda kullanıcıların dikkatli olmasını istedi.

İşlemcilerin çalışma döngüsünü manipüle eden bu yöntemin son günlerde artış gösterdiğine dikkat çekildi.

Reklamlara Yerleştiriliyor

Buna göre Google reklamlarına sızdırılan bu kod, popüler video platformu YouTube'un yanı sıra Google reklamlarının gösterildiği tüm sitelerde kullanıcıların bilgisayarlarını ele geçirmek için kullanılıyor.

Trend Micro şirketinin araştırmacıları, 24 Ocak 2018 Çarşamba tarihinde Coinhive madencilerinin sayısında yüzde 285 seviyesinde artış gözlemlediklerini ve madencilik yapan bilgisayarların büyük bir bölümünün kullanıcıların Google reklamları aracılığıyla yönlendirildiği zararlı sitelere bağlı olduklarını söyledi.

Coinhive Nedir?

Coinhive, gizlilik özellikleriyle dikkat çeken ve bu nedenle siber suçlular tarafından sıkça tercih edilen Monero isimli kripto paranın madenciliğinde kullanılan bir JavaScript kodu olmaktadır.  

Trend Micro, JavaScript kodunun işlemci günün yüzde 80'ini kripto para madenciliği için kullandığı yönünde uyarı yaptı. Google ise söz konusu reklamlara karşı harekete geçtiğini açıkladı.

Güvenlik uzmanları söz konusu saldırılardan korunmak isteyenlere web tarayıcılarında JavaScript'i devre dışı bırakmalarını önerdi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.01.2018 15:10
Anahtar Kelimeler:
Bitcoin MadenciliğiSon DakikaYoutubeBitcoin Haber
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