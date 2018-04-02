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YouTube'den Açıklama: Yeni Reklam Özelliği Geliyor

Dünya üzerinde en çok ziyaret edilen video paylaşım platformu YouTube, yeni reklam özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

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YouTube'den Açıklama: Yeni Reklam Özelliği Geliyor

Dünya üzerinde en çok ziyaret edilen video paylaşım platformu YouTube, yeni reklam özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

02 Nisan 2018 Pazartesi 20:26
YouTube'den Açıklama: Yeni Reklam Özelliği Geliyor

İnternet video paylaşım platformu YouTube yeni reklam stili ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor.

TrueView adı verilen reklam formatı, YouTube kullanıcılarının daha kısa süren reklamları izlemeden geçmelerini sağlayacak. Yeni reklam formatı, YouTube'un 6 saniyeden sonra geçilebilir reklamlarına yeni bir alternatif olacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan YouTube yetkilileri, reklam verenlerin marka bilinirliğini 6 saniye içerisinde artırmanın yollarını çok iyi şekilde keşfettiklerini, artık daha kısa ve etkileyici reklamlar yapabileceklerini duyurdu.

İsteyen markalar, 6 saniye uzunluğunda ve 5. saniyede geçilebilir 'TrueView for Reach' reklamları oluşturabilecekler. Oluşturulan bu reklamlar sayesşnde, markanın reklamda izleyiciye vermek istediği tüm mesajları verdiğinden emin olunacak.

YouTube ayrıca mevcut en az 30 saniyelik olan TrueView in Stream reklamlarına da yenilikler getirebiliyor. Videolar başlamadan önce çıkan bu reklamlarda, reklam verenler artık kullanıcılar bu reklamların en az 30 saniyesini izlerlerse ödeme yapabilecekler.

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